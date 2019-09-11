Московская школьница по дружбе отдала цыганкам полтора миллиона рублей

В Москве 12-летняя школьница Алиса поддалась влиянию двух цыганок и вынесла из дома все сбережения родителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девочка познакомилась с двумя женщинами-цыганками в парке имени Артема Боровика в районе Марьино, где она гуляла после школы: они попросили Алису показать ближайшее отделение банка. По пути девочка обменялась номерами телефонов со своими новыми знакомыми. Следующие несколько дней одна из цыганок — Елена — звонила Алисе и входила к ней в доверие. Постепенно женщина начала убеждать девочку собрать все имеющиеся дома деньги и передать ей.

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Школьница 9 сентября отдала своей новой знакомой 1,4 миллиона рублей, которые скопили ее родители. После этого новая подруга Алисы скрылась. В настоящий момент полицейские разыскивают обманувшую ребенка женщину по фотороботу.

В феврале сообщалось, что в Челябинской области сотрудники ГИБДД спасли жителя Приамурья Владимира Смускина, который полгода провел в цыганском рабстве на юге России. Он рассказал, что месяц проработал в строительной компании, где ему отказались заплатить, а цыгане предложили ему подработку. Сначала к нему относились нормально, однако потом стали принуждать попрошайничать, били и кормили раз в два дня.

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