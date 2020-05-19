Цыганка сдала ФСБ обманувшего ее полицейского

Осужденная за распространение наркотиков цыганка из Самары сдала ФСБ полицейского, который обещал ей помочь в деле за один миллион рублей, пишет региональное издание «Комсомольской правды».

Сообщается, что женщина по имени Елена познакомилась с полицейским Русланом, когда пыталась пронести наркотики на территорию колонии. Тогда задержанная избежала наказания, сумев убедить сотрудников правоохранительных органов в том, что не знала о содержимом посылки. После того случая, между Еленой и Русланом установились «крепкие взаимоотношения», их характер не уточняется.

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В 2015 году, как пишет издание, женщину вновь задержали за поставки наркотиков в одном из районов Самары. Она добровольно выдала оперуполномоченным сотрудникам 59,6 грамма героина, но при этом обратилась к знакомому полицейскому, чтобы тот помог ей избежать уголовного преследования.

Руслан, по версии следствия, обещал помочь и запросил один миллион рублей. Елена заложила свой дом и драгоценности, чтобы достать нужную сумму, однако полицейский ей так и не помог.

В августе 2016-го суд приговорил Елену к 7,5 годам колонии общего режима.

Цыганка написала заявление в ФСБ, сообщив о действиях Руслана. Мужчину уволили со службы и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Как уточняет «Комсомольская правда», часть денежных переводов сотруднику правоохранительных органов удалось отследить: их перечисляли на банковскую карту сестры Руслана.

Бывший полицейский приговорен судом к 2,5 годам лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать, так как он пока не не вступил в законную силу.

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