Трое полицейских вытащили россиянина из дома и забили до смерти в отделе

В селе Бакчар Томской области сотрудники МВД незаконно проникли в квартиру местного жителя, доставили его в отдел и до смерти избили. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в ночь на 1 мая. По предварительным данным, трое полицейских привезли мужчину в отдел и стали бить руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Обвиняемые уволены из МВД. По ходатайству следствия их заключили под стражу.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что в Челябинске российский полицейский изнасиловал задержанного резиновой дубинкой. Местного жителя доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения, он вел себя грубо и несколько раз оскорбил полицейских. Один из сотрудников ППС сначала избил задержанного, а после изнасиловал его дубинкой. Потерпевшего отпустили. На следующий день он потерял сознание и был доставлен в больницу, где медики диагностировали серьезные повреждения внутренних органов. По факту неправомерных действий сотрудников проводится служебная проверка.

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