Двух начальников полиции задержали в российском городе

В. Хохлов и Е. Морозов

В городе Вичуга Ивановской области задержали двух высокопоставленных полицейских — действующего начальника межмуниципального отдела МВД «Вичугский» подполковника полиции Евгения Морозова и его предшественника на этом посту — подполковника полиции Валерия Хохлова. Об этом сообщает VichugaNews.ru.

По данным издания, они подозреваются в превышении должностных полномочий. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело, сообщила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Ирина Котова.

По версии следствия, оба подполковника заставляли подчиненных отдавать им наличными большую часть премий, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Морозов был назначен на должность начальника межмуниципального отдела МВД «Вичугский» 6 апреля 2020 года, говорится на сайте управления МВД по Ивановской области. Ему 32 года, он поступил на службу в 2002 году на должность помощника участкового.

Хохлов был на посту главы Вичугского отдела МВД три года. Он известен тем, что очень быстро построил особняк, указывает Vichuganews.ru. По данным издания, в течение ближайших суток суд должен избрать подозреваемым меру пресечения.

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