Арестованных генералов юстиции заподозрили в других преступлениях

Двух заместителей начальника следственного департамента МВД России генералов юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, арестованных по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, заподозрили в других преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следователи проверят полицейских на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности. В отношении следователя по особо важным делам Александра Брянцева, арестованного в рамках того же дела, тоже будет проведена доследственная проверка.

Накануне, 3 апреля, Басманный суд Москвы арестовал Краковского, Бирюкова и Брянцева, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 1 июня 2020 года. В удовлетворении ходатайства защиты о домашнем аресте отказано.

2 апреля стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин лично возбудил дело против Краковского и Бирюкова: им грозит до десяти лет лишения свободы. Причиной, как отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в СКР, стало то, что офицеры вмешались в дело девелопера Альберта Худояна, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Фигуранты дела планировали смягчить наказание и переквалифицировать действия Худояна на мошенничество, связанное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства. Их действия совершались «из корыстной заинтересованности», говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

В итоге офицеры добились «необоснованного смягчения» меры пресечения Худояну, «возвращению ему объектов хищения» и невозможности вернуть земельные участки законному владельцу.

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