Силовые структуры
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило три тысячи
Колумбийский футболист раздаст миллион презервативов для борьбы с коронавирусом
В России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян
Борющимся с коронавирусом российским медикам выделили более 320 миллионов рублей
Отец Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына
Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции
Кошки из очага распространения коронавируса массово заразились
Новости партнеров

Арестованных генералов юстиции заподозрили в других преступлениях

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Двух заместителей начальника следственного департамента МВД России генералов юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, арестованных по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, заподозрили в других преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следователи проверят полицейских на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности. В отношении следователя по особо важным делам Александра Брянцева, арестованного в рамках того же дела, тоже будет проведена доследственная проверка.

Накануне, 3 апреля, Басманный суд Москвы арестовал Краковского, Бирюкова и Брянцева, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 1 июня 2020 года. В удовлетворении ходатайства защиты о домашнем аресте отказано.

2 апреля стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин лично возбудил дело против Краковского и Бирюкова: им грозит до десяти лет лишения свободы. Причиной, как отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в СКР, стало то, что офицеры вмешались в дело девелопера Альберта Худояна, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Фигуранты дела планировали смягчить наказание и переквалифицировать действия Худояна на мошенничество, связанное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства. Их действия совершались «из корыстной заинтересованности», говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

В итоге офицеры добились «необоснованного смягчения» меры пресечения Худояну, «возвращению ему объектов хищения» и невозможности вернуть земельные участки законному владельцу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бастрыкин лично возбудил дело против задержанных за крупную взятку офицеров МВД
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04 2 апреля

«Помощи не будет до конца карантина»

Российские заключенные — о том, как коронавирус изменил их жизнь в тюрьмах и колониях
21:01 3 апреля

Задержанных ФСБ генералов юстиции отправили в СИЗО

19:19 3 апреля

Разбойники в медицинских масках и с ножом ограбили москвичку на карантине

17:35 3 апреля

Первый случай подозрения на коронавирус выявлен в учебном заведении Минобороны

Силовые структуры00:01Сегодня
Ирина Гайдамачук

Уральская волчица

Россиянка охотилась с молотком на пожилых женщин и стала самой жестокой преступницей страны
17:09 3 апреля

Обнародована оперативная съемка ФСБ с готовившими теракты в России боевиками

14:53 3 апреля

Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

13:59 3 апреля

Задержан убийца российской семьи c двумя детьми

Силовые структуры00:0325 марта
Адепты секты «Орден Пути»

«Наутро ты мог очнуться распятым»

Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
13:35 3 апреля

В российском регионе начали искать убийцу в медицинской маске и перчатках

12:45 3 апреля

В России начали торговать поддельными справками для передвижения в изоляции

12:36 3 апреля

ФСБ сорвала два теракта в России

Россия
Эффективность вакцинации от туберкулеза против коронавируса в России оценили
В Москве объяснили правила изоляции
Кому можно выходить из дома, как лечиться и где взять денег? Ответы на главные вопросы
Москвичам разъяснили схему передвижения на дачи во время карантина
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Путин объявил апрель нерабочим
Россиянам на вынужденных выходных продолжат платить зарплату
Московский таксист повез пассажира в Киргизию и пропал
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
Все материалы
Мир
ВОЗ объявила медицинские маски не спасающими от коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
Скорость распространения инфекции растет
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусом
Снимая маски
Итальянские медики ведут неравную борьбу с коронавирусом. Среди погибших уже 50 врачей и медсестер
Объявлен траур по жертвам коронавируса в Китае
«Мне удивительно, как я там выжил»
ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии отказались связывать рост числа больных пневмонией и коронавирус
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Экс-министр Украины попросила Маска поделиться аппаратами ИВЛ
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
ВОЗ упрекнула Белоруссию за недостаточное информирование людей о коронавирусе
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинский «борец с русским миром» увидел капитуляцию в видеоуроках для школьников
Все материалы
Экономика
Кремль охарактеризовал ситуацию в экономике России
Тим КукКук с ним
История лучшего главы Apple. И это не Стив Джобс
Путин соберет всех нефтяников для серьезного разговора
Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Цена на нефть снова взлетела
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Все материалы
Силовые структуры
Возомнивший себя авторитетом российский подросток напал на полицейских
«Помощи не будет до конца карантина»
Российские заключенные — о том, как коронавирус изменил их жизнь в тюрьмах и колониях
Российского писателя нашли в квартире мертвым с обмотанной одеялом головой
Бывший полковник-миллиардер Захарченко попал на карантин в «Кремлевский централ»
Ирина ГайдамачукУральская волчица
Россиянка охотилась с молотком на пожилых женщин и стала самой жестокой преступницей страны
Мстительная россиянка получила штраф за ложный донос о коронавирусе у знакомой
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
Найден новый способ выявления рака легких
Труба зовет
Huawei открыла предзаказ на серию смартфонов P40 с лучшей камерой на рынке
Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки
Все материалы
Спорт
Отец Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына
Тренер Макгрегора высказался о бое с Фергюсоном вместо Нурмагомедова
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Смолов назвал лучший способ убить время на карантине
Спорт — есть!
Ставки на спорт-2020: чемпионат Белоруссии, киберспорт, настольный теннис — прогнозы на сегодня
Дзюба раскритиковал сторонников аннулирования сезона
«Количество зараженных ошеломляет»
Звезда американского футбола бросил спорт ради медицины. Теперь его противник — коронавирус
Все материалы
Культура
Шнуров в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью»
Добро привалило
Самые смешные комедии для грустной эпохи коронавируса: лучшие сериалы месяца
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах
«Был слишком брезглив, чтобы быть терпимым»
Он написал «Покровские ворота», раздражал власть и стал народным любимцем. Умер Леонид Зорин
Дочь Миллы Йовович написала сказку на русском языке
Гуманист и коммунист
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он понимал солдат и их окопную правду
Звезда джаза и обладатель «Грэмми» Уоллес Рони умер от коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Работающих из дома предупредили о нападениях хакеров
«Важно делать что-то, чтобы не сойти с ума»
Мир до коронавируса — глазами лучших фотографов современности
Ставшее популярным из-за глобального карантина приложение оказалось опасным
Движение вниз
Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно?
Врач спрогнозировал будущие проблемы человечества из-за карантина
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Собчак призвала «думать о сильных» во время коронавируса
Все материалы
Ценности
Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Кейт Миддлтон перестала наряжаться из-за отсутствия соперничества с Меган Маркл
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Зараженный коронавирусом мужчина умер после попытки заразить незнакомца
«Если бы я знала, что случится дальше»
Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать
30-летняя врач написала завещание из страха умереть от коронавируса до свадьбы
Зараженная коронавирусом в слезах рассказала о страшных последствиях болезни
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Мужчина покашлял на полицейского и сел в тюрьму на полгода
Все материалы
Россиянина оштрафовали на 15 тысяч за перепарковку машины при самоизоляции
Обновленный Infiniti QX80
Видео: самый большой и дорогой кроссовер Infiniti обновили. Что внутри?
Московских водителей начнут штрафовать за езду с пассажирами
Машины, созданные для третьих стран
Мировые автогиганты продают эти модели только в развивающихся странах
Найден вишневый ВАЗ-2106 с красным салоном и почти без пробега
Bentley Bentayga Speed
Тест-драйв люксового внедорожника, который разгоняется до 306 км/ч
Показан забытый на 39 лет в гараже редкий Ford Mustang
Все материалы
Дом
Россиянам задумали разрешить дистанционную продажу квартир
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Приезжие начали терять интерес к Москве
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Безработных россиян предложили отправить на стройку вместо мигрантов
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Россиянам назвали альтернативу чесноку для укрепления иммунитета
Российский регион обеспечат противопожарной техникой
К Крымскому мосту построят новую трассу
Все материалы