Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов

Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудники следственного департамента ведомства направили письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Авторы письма просят о помощи в защите прав своих коллег и недопущении бездоказательного осуждения сотрудников правопорядка, а также утверждают, что Краковский, Бирюков и Брянцев невиновны в совершении вменяемого им преступления. Офицеры попросили Москалькову оказать содействие и взять расследование под личный контроль.

2 апреля сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично возбудил дело против офицеров МВД, которые были задержаны за крупную взятку. Подписанное Бастрыкиным постановление о возбуждении дела датировано 1 апреля. Отмечается, что задержанные совместно со старшим следователем по особо важным делам полковником юстиции Брянцевым допустили злоупотребление должностными полномочиями. По данным издания, офицеров задержали по делу о получении взятки размером в десять миллионов рублей.

Так, летом прошлого года сотрудники Следственного департамента из столичного главка МВД изъяли дело в отношении девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. В материалах дела говорилось о хищении у компании «Мэнзфилд Икзекьютив Лимитед» права долгосрочной аренды трех земельных участков в районе Ленинградского шоссе. По словам собеседника издания, на эти участки, стоимость которых оценивается в 2,2 миллиарда рублей, наложили арест с запретом совершать сделки.

Офицеры планировали смягчить наказание и переквалифицировать действия Худояна на мошенничество, которое связано с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства. Их действия совершались «из корыстной заинтересованности», говорится в постановлении.

Таким образом, офицеры добились «необоснованного смягчения» меры пресечения Худояну, «возвращению ему объектов хищения» и невозможности вернуть земельные участки законному владельцу.

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