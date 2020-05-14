Российские полицейские устроили перестрелку с грабителями у алкомаркета

В подмосковном Ногинске полицейские пресекли попытку ограбить алкогольный магазин, но преступники оказали активное сопротивление при задержании. Об этом в четверг, 14 мая, «Ленте.ру» сообщила Ольга Врадий, официальный представитель областного управления Следственного комитета России (СКР).

По ее словам, 14 мая двое налетчиков в масках напали на алкомаркет. Сообщение о сработавшей сигнализации поступило сотруднику частного охранного предприятия (ЧОП). Вместе с ним на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они застали преступников в магазине, у одного был в руках лом, у другого — отвертка, уточняет агентство «Москва». На требование сдаться преступники ответили активным сопротивлением. Один из налетчиков ударил полицейского ломом по голове. В результате правоохранители открыли огонь из табельного оружия, но грабителям удалось скрыться.

Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, пострадавший полицейский в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Нападавшие объявлены в розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). В настоящее время устанавливаются личности нападавших.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что в Москве мужчина, нарушивший режим самоизоляции, напал на сотрудника полиции, который хотел проверить его документы. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru