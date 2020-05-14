Полицейский снял погоню и перестрелку на видео от первого лица

Видео: @ORStatePolice / Twitter

Полиция американского штата Орегон обнародовала видео погони и перестрелки, которые произошли 10 апреля в округе Кламат. Как пишет The Independent, полицейские гнались за пьяным водителем, в автомобиле которого находился ребенок.

На кадрах, снятых от первого лица, запечатлено, как несколько полицейских экипажей настигают джип нарушителя и останавливают его на дороге в сельской местности с помощью полосы шипов. Затем начинается перестрелка, водитель оказал вооруженное сопротивление и был убит. Ребенок не пострадал.

Подозреваемый произвел не менее 36 выстрелов по полицейским автомобилям, обстрел лобового стекла одного из них также попал на видео. В машине убитого нашли десять полностью заряженных магазинов и более 250 патронов. Погибшим оказался пьяный мужчина, незаконно забравший своего ребенка из семьи.

Жюри присяжных, рассматривавшее данное дело, оправдала применение силы полицией штата и округа и освободила окружного полицейского от уголовного преследования за убийство.

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