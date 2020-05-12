Женщина-полицейский случайно переехала на машине отдыхавшего на пляже пенсионера

Американская женщина-полицейский случайно переехала мужчину, который отдыхал во Флориде во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на отчет офиса шерифа округа Пинеллас.

Согласно информации издания, инцидент случился на одном из пляжей города Индиан-Шорс. 66-летний пенсионер Уильям Козиарз (William Koziarz) из штата Мичиган загорал на песке, а 27-летняя сотрудница правоохранительных органов случайно наехала на него на машине во время патрулирования территории.

«Когда офицер Наташа Хиндман (Natasha Hindman) ехала по песку на низкой скорости, левая шина ее Ford Explorer переехала бедра 66-летнего Уильяма Козиарза, который лежал на песке», — уточнили в офисе шерифа.

Мужчину немедленно доставили в местную больницу с серьезными травмами. При этом работница полиции в происшествии не пострадала. Власти продолжают выяснять подробности инцидента.

По данным Daily Mail, некоторые пляжи штата Флорида стали постепенно открываться для посетителей в середине апреля, несмотря на активное распространение коронавируса по стране. Десятки отдыхающих сразу же заполонили популярные курорты, в связи с чем некоторые активисты начали выступать против ослабления карантинных мер в США.

Так, например, в мае в эфире выпуска новостей американского телеканала появился мужчина в костюме смерти с косой. Таким образом, юрист Даниэль Ульфельдер (Daniel Uhlfelder) решил выразить свой протест любителям пляжного отдыха, которые не соблюдают социальную дистанцию, подвергая себя и других риску заражения коронавирусом.

По последним данным, США занимает первое место по числу заразившихся COVID-19 и скончавшихся от осложнений пациентов. Всего в стране на 12 мая оказалось 1,34 миллиона инфицированных и более 80 тысяч жертв инфекции. При этом в штате Флорида подтверждено уже более 40 тысяч случаев заражения.

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