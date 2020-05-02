Смерть с косой появилась в новостях с требованием не открывать пляжи в США

В эфире выпуска новостей американского телеканала появился активист в костюме смерти с косой. Об этом пишет издание Mashable.

На прошлой неделе ролик с мужчиной, разгуливающим по пляжам Калифорнии в костюме смерти, стал вирусным в сети. Неравнодушным активистом оказался юрист Даниэль Ульфельдер (Daniel Uhlfelder). Мужчина решил выразить знак протеста любителям пляжного отдыха, не соблюдающим социальную дистанцию, которые тем самым подвергают себя и других риску заражения коронавирусом.

Ульфельдер выступил с обращением в местной программе новостей ABC, чтобы предупредить жителей Флориды об опасности пляжного отдыха в разгар пандемии. «Я думаю, что мы должны принять более эффективные меры. Еще слишком рано и нецелесообразно вновь возвращаться на общественные пляжи», — сказал активист. По словам юриста, он настороженно относится к скорому возвращению людей к «нормальной жизни».

Несмотря на разгар пандемии коронавируса, некоторые американские штаты постепенно возвращаются в рабочий режим. Одним из первых, кто ослабил ограничения, был штат Джорджия.

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