Полицейские довели россиянина до суицида и сели на 40 лет

В Татарстане пятерых полицейских приговорили к 40 годам лишения свободы за пытки местного жителя Ильназа Пиркина, после которых он покончил с собой. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» в своем Telegram-канале.

Приговор вынес Нижнекамский городской суд в отношении пятерых сотрудников управления МВД по Нижнекамскому району: начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска Ринат Ахметшин получил девять лет лишения, оперуполномоченные — от 11 до 6 лет 3 месяцев в колонии строгого режима.

В октябре 2017 года они довели до суицида 22-летнего Ильназа Пиркина. Оперуполномоченные отдела угрозыска ради повышения статистических показателей выбивали у него признательные показания в совершении 47 краж, которые он не совершал. В предсмертном видеоролике, записанном на мобильный телефон, Пиркин рассказал об издевательствах в полиции.

Согласно материалам дела, жертвами полицейских пыток стали еще три человека. Причем двух из них заставляли взять на себя вину в суициде Пиркина.

Шестой фигурант дела — Ильнар Гарипов, который был стажером на должность оперативника, — скрылся от следствия и объявлен в розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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