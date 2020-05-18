Россиянин убил отца из-за денег от продажи квартиры

В суд Ханты-Мансийского автономного округа передано уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Нижневартовска, обвиняемого в убийстве своего отца. Россиянин, предположительно, напал на родителя, чтобы завладеть деньгами, вырученными от продажи жилья. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Преступление было совершено в декабре 2018-го. Как выяснили следователи, обвиняемый нанес отцу не менее 53 ударов руками, ногами, утюгом и другими предметами. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался. После этого сын похитил из квартиры принадлежавшие убитому деньги — более 1,5 миллиона рублей. С места происшествия он скрылся, но позже был задержан.
Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса — за разбой и убийство, сопряженное с разбоем.
В ноябре 2019-го в Иваново суд приговорил местного жителя к тюремному заключению за попытки убийства собственного отца из-за квартиры. Преступник дважды отравил пенсионера медицинскими препаратами, не предназначенными для потребления внутрь. Мужчина пережил отравление алкалоидами и кардиогенный шок, но выжил.