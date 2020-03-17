Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина. Об этом во вторник, 17 марта, «Интерфаксу» сообщил адвокат подростка Артем Баконин.

По его словам, защита будет добиваться переквалификации со 105 статьи УК РФ («Убийство») на 109 статью УК РФ («Убийство по неосторожности»).

Вечером 7 марта рядом с квартирой судьи Саяпина было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением. По предварительным данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, убийца — сын судьи. Как писала «Фонтанка», он и его сверстники вместе смотрели в квартире хоккей и около 21:00 сын судьи, достав отцовское ружье, застрелил одного из друзей. Затем подозреваемый, по словам свидетеля, вынес тело на лестницу и сбежал.

Подозреваемый в убийстве подростка был задержан 8 марта. Адвокат Баконин сообщил, что семья его подзащитного окажет всяческое содействие семье убитого как в проведении похорон, так и в дальнейшем. Мать погибшего ребенка назвала трагедию несчастным случаем.

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