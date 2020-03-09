Стало известно о состоянии подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

Адвокат задержанного по подозрению в убийстве подростка в Санкт-Петербурге сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина Артем Баконин рассказал о состоянии подростка изданию RT.

По словам Баконина, его подзащитный находится в тяжелом состоянии. «Он очень сильно переживает по поводу своего близкого», — уточнил адвокат.

Вечером 7 марта рядом с квартирой судьи Саяпина был обнаружен труп подростка с огнестрельным ранением. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, убийцей, предположительно, является сын судьи. Как писала «Фонтанка», он и его сверстники вместе смотрели в квартире хоккей и около 21:00 сын судьи, достав отцовское ружье, застрелил одного из друзей. Затем подозреваемый, по словам свидетеля, вынес тело на лестницу и сбежал.

Подозреваемый в убийстве подростка был задержан 8 марта. Адвокат Баконин сообщил, что семья его подзащитного окажет всяческое содействие семье убитого как в проведении похорон, так и в дальнейшем. Мать погибшего ребенка назвала трагедию несчастным случаем.

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