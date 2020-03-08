Задержан подозреваемый в убийстве подростка сын петербургского судьи

В Пушкине по подозрению в убийстве подростка в Санкт-Петербурге задержан сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина, сообщают источник ТАСС, а также Telegram-каналы LIFE SHOT и «Mash на Мойке».

По информации последнего, мальчика остановили на одной из центральных улиц города, он выглядел уставшим и грязным. Сообщается, что школьник «относительно здоров». По данным Telegram-канала «112», в ближайшее время его доставят на допрос.

В правоохранительных органах эти сведения пока не комментировали. В петербургском управлении Следственного комитета ранее сообщали «Интерфаксу», что поиски подозреваемого продолжаются.

Вечером 7 марта рядом с квартирой судьи Саяпина был обнаружен труп подростка с огнестрельным ранением. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, убийцей, предположительно, является сын судьи. Как писала «Фонтанка», он и его сверстники вместе смотрели в квартире хоккей и около 21:00 сын судьи, достав отцовское ружье, застрелил одного из друзей. Затем подозреваемый, по словам свидетеля, вынес тело на лестницу и сбежал.

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