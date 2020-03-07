В Петербурге нашли труп застреленного ребенка рядом с квартирой судьи

На лестничной площадке в одном из жилых домов в Санкт-Петербурге нашли труп застреленного ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, тело подростка обнаружено рядом с квартирой, которая принадлежит судье Колпинского районного суда Петербурга Виталию Саяпину. В настоящее время Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) готовится к штурму квартиры.

«Фонтанка» пишет, что вечером 7 марта в полицию позвонил один из жильцов дома и сообщил, что увидел труп ребенка на лестничной площадке. Прибывший наряд Росгвардии зафиксировал смертельное ранение в голову, предположительно, из охотничьего ружья. Уточняется, что на вид убитому примерно 14 лет.

На место происшествия выехали руководитель петербургского управления Следственного комитета России Александр Клаус, а также руководство Управления уголовного розыска ГУ МВД, сообщило издание.

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