Восстановлена хронология событий в день убийства подростка в Петербурге

«Фонтанка» восстановила хронологию событий в день убийства подростка в квартире судьи в Санкт-Петербурге.

По данным издания, вечером 7 марта минимум трое школьников смотрели хоккей в трехкомнатной квартире дома по улице Ижорского Батальона. Около 21:00 сын хозяина квартиры достал отцовское ружье и выстрелил одному своему другу в голову.

Спустя несколько минут он вытащил тело убитого из квартиры, оставил его на лестнице и сбежал. В это время третий школьник позвонил своему отцу и рассказал о случившемся. Прибежавший на место убийства мужчина вызвал полицию.

Отмечается, что правоохранительные органы не стали самостоятельно вскрывать дверь в квартиру, а решили дождаться главу Следственного комитета Петербурга Александра Клауса. Позже к дому приехал и сам судья.

В настоящее время подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего объявлен в розыск.

О преступлении сообщалось вечером 7 марта. По некоторым данным, оно произошло во время вечеринки. Также известно, что и убитый (Влад), и сбежавший (Артем) учились в одной гимназии.

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