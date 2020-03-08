Появились подробности убийства ребенка в доме судьи в Петербурге

Убийство 15-летнего школьника в Санкт-Петербурге произошло на вечеринке в квартире судьи. По данным Telegram-канала «112», в момент происшествия хозяина квартиры не было дома — там находились его сын и еще несколько подростков.

Опрошенные следователями свидетели убийства подтверждают, что в несовершеннолетнего стрелял именно сын судьи 15-летний Артем С. Случайным был выстрел или умышленным, неизвестно.

Уточняется, что и убитый, и предполагаемый преступник учатся в одной гимназии.

Telegram-канал «Mash на Мойке», в свою очередь, сообщил личность убитого: Влад Б. Он увлекался футболом, болел за «Зенит» и стримил хоккейные матчи.

Об убийстве подростка в Колпино стало известно накануне, 7 марта. Тело школьника на лестничной клетке обнаружил один из жильцов дома. Сразу после случившегося предполагаемый убийца Влада сбежал, его ищут правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

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