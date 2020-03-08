После убийства подростка в Петербурге завели дело

Следователи завели уголовное дело после убийства подростка на лестничной площадке одного из домов в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском следственном управлении СК России.

Там уточнили, что дело возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

По данным следствия, тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы было обнаружено в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино. На место происшествия незамедлительно выехал руководитель следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус.

В настоящее время подозреваемый в убийстве подростка находится в розыске. Обстоятельства преступления выясняются.

Вечером 7 марта один из жителей Колпино увидел на лестничной площадке своего дома тело подростка. Как сообщала «Фонтанка», труп лежал рядом с квартирой, которая принадлежит судье Колпинского районного суда Петербурга Виталию Саяпину. Источник «Ленты.ру», в свою очередь, уточнил, что хозяин квартиры не имеет отношения к случившемуся. Убийцей школьника, предположительно, оказался сын судьи.

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