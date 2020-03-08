Раскрыты показания свидетеля убийства подростка в квартире петербургского судьи

Один из молодых людей, который был в квартире судьи Виталия Саяпина в Санкт-Петербурге, где убили подростка, подтвердил версию о том, что сын судьи выстрелил в погибшего из отцовского ружья, после чего вынес тело и оставил его на лестнице, а затем сбежал. Показания свидетеля раскрыл телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, всего в квартире находились пять подростков, они могли отмечать день рождения одного из них. Молодой человек, имя которого не называется, рассказал, что погибший и его предполагаемый убийца были лучшими друзьями и «по школе ходили все время вместе». Сын судьи позволял себе «мальчишеские забавы» по отношению к другу, но никогда не переходил границ.

Об убийстве подростка в Петербурге 7 марта сообщила «Фонтанка». По данным издания, тело подростка нашел один из жильцов дома рядом с квартирой, которая принадлежит судье Колпинского районного суда города Виталию Саяпину.

На место происшествия выезжали руководитель петербургского управления Следственного комитета России Александр Клаус, а также руководство Управления уголовного розыска ГУ МВД.

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