Россиянка одним ударом убила сына с ДЦП за отказ учить математику

В Москве местная жительница одним ударом в грудь убила сына с ДЦП, который не хотел учить математику. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел 26 февраля. 39-летняя женщина вышла из себя из-за поведения сына-инвалида, который начал плакать после попыток матери позаниматься с ним математикой. Она стала оскорблять ребенка, после чего тот убежал в другую комнату. Женщина пошла за ним и снова попыталась заставить учить предмет, но мальчик отказался. Тогда она ударила ребенка кулаком в грудь.

Мальчик начал задыхаться и хрипеть. Женщина вызвала скорую и пыталась оказать ребенку первую помощь, однако тот скончался до приезда врачей. Она призналась в убийстве сына и заявила, что намерена совершить суицид. Москвичку увезли в психиатрическую клинику.

Ранее в Краснодаре местный житель зарезал сына с легкой формой аутизма, после чего убил себя. У ребенка нашли несколько ножевых ранений в области шеи и ключицы, у отца была «размозжена грудная клетка».

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