Россиянин зарезал 13-летнего сына из-за своей смертельной болезни

Житель подмосковного города Домодедово зарезал своего 13-летнего сына, потому что был смертельно болен и не хотел оставлять ребенка без отца. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Жене пояснил, что скоро умрет, и он не хочет, чтобы ребенок остался сиротой», — сказал собеседник издания.

Официальный представитель Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий уточнила, что об убийстве стало известно в среду, 5 февраля. Утром мать мальчика пришла с работы домой и увидела на полу мужа — рядом с ним лежал нож. В комнате она обнаружила тело сына с колото-резаными ранами. Супруг заявил, что ребенка убил он. Женщина выбежала на улицу и вызвала полицию.

Ранее мужчине поставили диагноз — рак головного мозга. Из-за этого у него начались проблемы с ориентацией в пространстве, путались мысли, развилось психическое расстройство. Он лишился работы и почти все время сидел дома. После случившегося допросить его не удалось из-за агрессивного и возбужденного поведения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Подозреваемого отправили на обследование в психоневрологический диспансер.

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