Российский хирург узнал о раке и покончил с собой

Тело российского офтальмохирурга, у которого недавно диагностировали рак, обнаружено в квартире жилого дома в подмосковном Долгопрудном, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, врач покончил с собой 24 января. Утром в тот день его жена пошла на работу. Оставшаяся дома теща попыталась зайти в ванную комнату, но та оказалась закрыта. Пожилая женщина увидела в коридоре верхнюю одежду зятя, хотя обычно к этому времени он тоже уходил. Она начала стучать в дверь, никто не открыл, тогда женщина провернула замок с помощью кухонного ножа. Открыв ванную, она увидела лежащего на полу родственника без признаков жизни и вызвала скорую. Приехавшие на место медики констатировали смерть.

«МК» отмечает, что погибший работал оперирующим офтальмохирургом в крупном научно-исследовательском клиническом институте Москвы. За несколько недель до смерти он узнал, что у него рак. После этого он долго был подавлен и переживал, что не сможет полноценно работать и оперировать, а семья останется без денег. Коллеги предлагали ему поехать лечиться за границей, но он отказался.

5 января в Санкт-Петербурге на 42-м году жизни скончался хирург-онколог Андрей Павленко, которому был диагностирован рак желудка на поздней стадии. Узнав о смертельном диагнозе, он продолжил работать и стал вести блог, в котором рассказывал о лечении и проблемах онкобольных в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru