Онколога Андрея Павленко похоронили

Хирурга-онколога Андрея Павленко, который умер 5 января от рака желудка, похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 6 января.

Церемония прощания состоялась в Спасо-Преображенском соборе, проститься с медиком пришли около двухсот человек.

Материалы по теме «Когда болела жена, я верил во все и хватался за соломинку» Хабенский и известный онколог о том, почему россияне ничего не знают о раке и боятся его

Павленко ушел из жизни утром 5 января в возрасте 39 лет. Незадолго до смерти он записал видеообращение, где поблагодарил россиян за поддержку и объявил о создании гранта, который будет финансировать проекты, посвященные информации о борьбе с раком. Он уточнил, что половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться его семье.

О третьей стадии заболевания врач узнал в марте 2018 года. После этого он завел блог, в котором рассказывал о лечении и проблемах онкобольных в России. Он говорил о трудностях, с которыми столкнулся лично. В ходе лечения он продолжал работать с пациентами.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что пример мужественной борьбы Андрея Павленко с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на позитивный лад.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!