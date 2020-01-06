Около двухсот человек пришли проститься с российским онкологом Павленко

Около двухсот человек пришли в Спасо-Преображенский собор, чтобы проститься с умершим 5 января хирургом-онкологом Андреем Павленко. Об этом сообщает «Фонтанка» в понедельник, 6 января.

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Среди венков, которые принесли к гробу, есть от благодарных пациентов, а также от коллег, пишет издание.

Павленко умер утром 5 января в Санкт-Петербурге. Незадолго до смерти он записал видеообращение, где поблагодарил россиян за поддержку, и объявил о создании гранта, который будет финансировать проекты, посвященные информации о борьбе с раком.

О раке желудка в третьей стадии 39-летний врач узнал в марте 2018 года. Врач решил вести видеоблог и записывать подкасты о лечении и проблемах онкобольных.

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