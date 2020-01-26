В России заявили о случаях передачи рака от человека к человеку

Рак может быть заразным для людей, страдающих тяжелым иммунодефицитом. Об этом в воскресенье, 26 января, заявил в интервью Ura.ru российский онколог и иммунолог Даниил Щепеляев.

По словам специалиста, известны случаи, когда опухоли передавались людям с иммунодефицитом, живущим на заместительной терапии. Врач подчеркнул, что это единичные случаи и массово такого не происходит.

Онколог рассказал, что пока в медицине нет однозначного понимания причины возникновения рака и способах передачи заболевания. Известно, что существует вирусная форма заболевания — саркома Рауса, — но она встречается только у животных. У людей ее не бывает.

Ранее сообщалось, что ученые из Канадского института перспективных исследований (CIFAR) выдвинули гипотезу о заразности рака. В их исследовании говорилось о вероятности передачи от человеку к человеку различных заболеваний, в том числе онкологии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время определяет эти заболевания как «неинфекционные». Предполагается, что рак и сердечно-сосудистые заболевания вызывают генетическая предрасположенность, образ жизни и факторы окружающей среды.

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