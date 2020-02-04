Российский врач рассказала о риске рака из-за зубов мудрости и зубных протезов

В некоторых случаях предраковое состояние может возникнуть в полости рта из-за ее травмирования или коррозии металла в протезах. Об этом NEWS.ru рассказала директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева.

По ее словам, чаще всего новообразования появляются в ретромолярной области из-за растущего зуба мудрости и на щеке, если треснувший зуб постоянно травмирует ее острым краем. Также микротравмы бывают от некачественного, царапающего зубного протеза. Врач отметила, что из-за повреждений слизистая оболочка начинает «защищаться» через усиленное размножение клеток, в процессе которого возникают атипичные клетки, способные перейти в рак.

Еще одна причина формирования предрака — разрушение металла, из которого сделан протез. Оно возможно, когда в составе изделия есть несколько видов металла, и они находятся во влажной среде. Коррозия может привести к гиперкератозу (ороговение клеток), который считается предвестником развития онкологического заболевания.

В 20 процентах случаев предраковое состояние прогрессирует до рака. В России злокачественные опухоли полости рта и губ чаще всего диагностируются на поздних третьей и четвертой стадиях. Чтобы снизить риски, Макеева рекомендовала регулярно посещать стоматолога, своевременно восстанавливать сломанные зубы и выбирать протезы и коронки хорошего качества.

Ранее Роспотребнадзор назвал несколько способов избежать рака. Среди них — правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, соблюдение режима и достаточное количество сна, а также регулярное обследование у врача.

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