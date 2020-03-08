Мать убитого сыном петербургского судьи подростка рассказала детали его гибели

Мать подростка, который был убит в Колпинском районе Санкт-Петербурга, предположительно, сыном судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина, рассказала детали его гибели. В беседе с журналистами телеканала «Звезда», она назвала трагедию несчастным случаем.

Женщина добавила, что происшествие не связано ни с алкоголем, ни с наркотиками, также отметив, что конфликта между ее сыном и выстрелившим в него подростком не было.

Подозреваемый в убийстве подростка задержан. Его адвокат Артем Баконин сообщил, что семья его подзащитного окажет всяческое содействие семье убитого как в проведении похорон, так и в дальнейшем. «Это, безусловно, большая трагедия, поэтому никто не снимает с себя вины», — сказал он в беседе с журналистами издания 78.ru.

Вечером 7 марта рядом с квартирой судьи Саяпина был обнаружен труп подростка с огнестрельным ранением. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, убийцей, предположительно, является сын судьи. Как писала «Фонтанка», он и его сверстники вместе смотрели в квартире хоккей и около 21:00 сын судьи, достав отцовское ружье, застрелил одного из друзей. Затем подозреваемый, по словам свидетеля, вынес тело на лестницу и сбежал.

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