Сбербанк снизил ставки рефинансирования ипотеки

Сбербанк сократил ставки рефинансирования ипотечных кредитов, выданных другими банками. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Снижение составило 0,6 процентного пункта. Рефинансировать стороннюю ипотеку в Сбербанке теперь можно по ставке от 7,9 процента годовых, уточняется в сообщении.

Для рефинансирования ипотеки не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке — достаточно подать соответствующую заявку на портале DomClick.ru. Кроме того, вместе с ипотекой можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, а также задолженность по кредитной карте.

Ранее в июле Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. Сокращение стоимости кредитов произошло в рамках программ для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.

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