Сотрудник Сбербанка уволился после обвинения в изнасиловании

SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров заявил, что увольняется из банка после появления в соцсети Twitter обвинений в домогательствах и изнасиловании. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

«Я сообщил работодателю, что считаю неправильным оставаться в "Сбербанке". Это только мое решение», — отметил Гафаров. По его словам, после увольнения он намерен привести себя в порядок и «начать заново».

Бывший журналист также выразил надежду, что «все участники обсуждаемых историй со всех сторон» найдут силы пережить произошедшее и что в будущем всем станет лучше.

14 июля двух сотрудников Сбербанка, в том числе и Гафарова, временно отстранили от работы после обвинений в сексуальном насилии. Решение банк принял на время проведения проверки в отношении работников. Компания подчеркивала, что не приемлет насилия «в любой форме и в адрес кого бы то ни было».

В середине июля в русскоязычном Twitter с рассказами об абьюзе, изнасилованиях и приставаниях со стороны мужчин выступили десятки женщин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ. Женщины выступили с обвинениями в том числе в адрес Сергея Миненко, в прошлом журналиста Men’s Health Russia и «Газеты.Ru», и Руслана Гафарова, бывшего сотрудника «Открытой России» и бывшего SMM-менеджера канала «Дождь».