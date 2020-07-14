Сбербанк выступил с заявлением об уличенных в сексуальном насилии сотрудниках

Сбербанк выступил с заявлением после того, как нескольких сотрудников компании обвинили в сексуальных домогательствах и насилии, передает ТАСС. Обвинения выдвинули несколько пользовательниц Twitter.

«Вчера в Twitter появился ряд сообщений от людей, которые столкнулись с насилием в свой адрес. В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель, и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание», — сообщили в банке, отметив, что компания не приемлет насилия «в любой форме и в адрес кого бы то ни было». По этой информации в настоящий момент проводится внутренняя проверка.

В Сбербанке не назвали имен сотрудников, в отношении которых проводится проверка. В Twitter в домогательствах был уличен Сергей Миненко, который ранее работал в ряде российских СМИ, а также Руслан Гафаров, бывший SMM-менеджер «Открытой России». Оба сейчас работают в Сбербанке.

Ранее в русскоязычном Twitter с рассказами об абьюзе и приставаниях со стороны мужчин выступили десятки женщин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ. В частности, корреспондент «МБХ Медиа» Александр Скрыльников рассказал о домогательствах со стороны журналиста и телеведущего Павла Лобкова, который позже извинился за свое поведение.

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