Шеф-редактор «МБХ Медиа» покинул пост после обвинений в изнасиловании

Шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков сообщил о том, что покидает пост после того, как его обвинили в изнасиловании. Он написал в своем Telegram-канале, что в сложившейся ситуации не считает возможным занимать соответствующую должность.

Простаков также сообщил о своем уходе в Twitter, где ранее журналистка Виктория Кузьменко рассказала о групповом изнасиловании девушки с его участием, которое произошло пять лет назад. Однако затем он удалил свой аккаунт.

«Мне очень тяжело писать этот текст. Но я должен отреагировать на то, что происходит сейчас в российском Twitter и объясниться. Что происходило в тот злополучный вечер у меня в квартире? С какого-то момента я этого абсолютно не помню. Посетители моих вечеринок знают мою привычку не пить до полуночи, так как я должен контролировать все происходящее в маленькой двухкомнатной "хрущевке"», — объяснил он и добавил, что тот вечер не был исключением.

Он написал, что тогда не увидел «чего-то, что должен был увидеть». Также Простаков предположил, что воспринял что-то не так, как должен был. «Я не помню. Алкоголь не является оправданием и служит плохим объяснением. Мне очень стыдно за это. И я приношу извинения всем, кто во мне разочаровался. Всем, кого эта история прямо или косвенно задела», — добавил он.

Шеф-редактор также попросил прощения у всех девушек, которых обижал, а также у тех, которым его поведение показалось оскорбительным. По его словам, благодаря усилиям многих женщин к проблеме «подобного мужского поведения приковано огромное внимание». Он выразил надежду, что мужчины будут «меняться в лучшую сторону».

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