Более сотни журналистов подписали письмо с требованием освободить Сафронова

На сайте Профсоюза журналистов и сотрудников СМИ появилось открытое письмо в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Подпись под ним на данный момент поставили больше сотни работников российских изданий.

Авторы письма потребовали освободить Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта», и провести открытое и прозрачное расследование его дела. Они отметили, что «оснований доверять правоохранительным органам» больше нет, и напомнили о необоснованных обвинениях, которые предъявлялись Светлане Прокопьевой, Абдулмумину Гаджиеву, Илье Азару, Петру Верзилову.

«Силовые структуры разрушают институт прессы, лишают свободы слова и нарушают гражданские права», — пишут авторы текста. Дело Сафронова они назвали общественно значимым и призвали расследовать его открыто и прозрачно. «Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества», — заключили в Профсоюзе.

13 июля следователи ФСБ предъявили Сафронову обвинение в госизмене. Он содержится в СИЗО «Лефортово». Сотрудники ФСБ утверждают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание.

Защита Сафронова отмечала, что дело против него отличается от аналогичных тем, что следствие никак не обосновало свои подозрения в его отношении.

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