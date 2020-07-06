Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма

Суд признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Как сообщает Telegram-канал Mash, ей назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

На суде Прокопьева сообщила журналистам, что планирует обжаловать приговор. «Рада, что не реальный срок, будем обжаловать», — сказала журналистка.

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3 июля сообщалось, что обвинение запросило в суде шесть лет колонии для журналистки. После этого в Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов.

Обвинения были предъявлены в связи с авторской колонкой, в которой Прокопьева писала о подрыве несовершеннолетним Михаилом Ж. самодельного взрывного устройства в здании управления ФСБ России по Архангельской области. Журналистка рассуждала о причинах поступка.

Текст под названием «Репрессии для государства» был опубликован на сайте радио «Эхо Москвы в Пскове», а 7 ноября 2018 года журналистка выступила по теме в эфире радиостанции. 8 ноября текстовая версия эфира появилась на сайте издания «Псковская лента новостей».

В декабре редакции обоих изданий получили предупреждения от Роскомнадзора. В конце сентября 2019 года Прокопьевой было официально предъявлено обвинение.

Взрыв в здании архангельского УФСБ произошел утром 31 октября 2018 года. Бомбу в здание пронес 17-летний подросток, он погиб. Три сотрудника спецслужбы получили ранения.

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