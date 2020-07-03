Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Светланы Прокопьевой

Полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом пишет Telegram-канал «Профсоюз журналистов».

Пикеты проходят в Москве у здания ФСБ на Лубянке. Всего там собрались около 40 человек. На момент публикации заметки были задержаны 17 человек. Среди них журналист и муниципальный депутат Илья Азар, а также журналист издания «Такие дела» Дмитрий Сидоров.

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Ранее 3 июля сообщалось, что гособвинение в лице прокуратуры запросило в суде шесть лет колонии для Прокопьевой. Журналистке предъявлены обвинения в связи с авторской колонкой по поводу подрыва несовершеннолетним Михаилом Ж. самодельного взрывного устройства в здании управления ФСБ России по Архангельской области. Прокопьева рассуждала о причинах поступка подростка.

Текст под названием «Репрессии для государства» был опубликован на сайте радио «Эхо Москвы в Пскове», а 7 ноября 2018 года журналистка выступила по теме в эфире радиостанции. 8 ноября текстовая версия эфира появилась на сайте издания «Псковская лента новостей».

В декабре редакции обоих изданий получили предупреждения от Роскомнадзора. В конце сентября 2019 года Прокопьевой было официально предъявлено обвинение.

Взрыв в здании архангельского УФСБ произошел утром 31 октября 2018 года. Бомбу в здание пронес 17-летний подросток, он погиб. Три сотрудника спецслужбы получили ранения.

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