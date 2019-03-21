Россиянка назвала героем архангельского террориста и попала под статью

На 27-летнюю жительницу Медвежьегорска (Республика Карелия) завели уголовное дело за оправдание теракта в здании Управления ФСБ Архангельска на своей странице во «ВКонтакте». Об этом сообщает региональное издание «Республика».

По данным издания, уголовное дело против россиянки возбудили по части 2 статьи 205.2 УК («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет"»). Поводом стала ее публикация в соцсети «ВКонтакте» в поддержку устроившего взрыв в здании ФСБ несовершеннолетнего студента Михаила Ж. Подозреваемая назвала его «героем, который пожертвовал своей жизнью в борьбе с несправедливостью».

По факту записи была проведена лингвистическая экспертиза, которая обнаружила в словах россиянки «признаки оправдания идеологии совершения взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека».

В ноябре 2018 года суд Центрального района Калининграда арестовал 24-летнего Вячеслава Лукичева за комментарий под фотографией погибшего студента, в котором он назвал архангельского террориста героем.

В октябре 2018 года в здании УФСБ в Архангельске 17-летний студент-анархист привел в действие взрывное устройство. Молодой человек погиб на месте. Также ранения получили три сотрудника управления. Губернатор Архангельской области назвал погибшего студента жертвой оппозиции.

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