Сотрудники ФСБ угрозами заставили студента вести паблик во славу ФСБ

Сотрудники саратовского управления ФСБ пытались заставить местного студента-анархиста вести страницу во «ВКонтакте» о достижениях силовиков. Об этом студент по имени Михаил (фамилия не раскрывается) рассказал «ОВД-Инфо».

Молодой человек — администратор паблика «Пережитое», посвященного гражданским войнам и революциям в России XIX — XX веков, во «ВКонтакте». Впервые его общение с контрразведчиками состоялось в начале ноября 2018 года. Михаил находился у девушки, когда его вызвал на беседу сотрудник правоохранительных органов по имени Владимир. Он расспросил студента об отношении к анархисту, устроившему взрыв у здания ФСБ в Архангельске. Парень заявил, что интересуется произошедшим «только в историко-любительском ключе».

После беседы и составления протокола Михаил обратился в «ОВД-Инфо», где ему посоветовали адвоката. Тот рекомендовал пресечь контакты с силовиками. Михаил заблокировал их номера, однако спустя время на него вышли через службу безопасности на его работе. После разговора в отделении ФСБ, на который он пришел с адвокатом, студент уехал домой.

Через несколько дней он встретил того же Владимира в здании своего университета. Оказалось, что у Михаила в ведомости не проставлен зачет по математике, а его зачетку потеряли. Владимир согласился ему помочь, после чего зачетку оперативно нашли.

В январе Владимир написал Михаилу, попросив о встрече. Он предложил студенту выступить перед старшеклассниками школ и лицеев с лекцией по истории, но тот отказался. Уговаривать его не стали, но предложили опубликовать в паблике «Пережитое» текст патриотической направленности о том, «как хорошо учить историю как хобби». После отказа Владимир организовал встречу в деканате его вуза. Двое оперативников сказали, что знают, будто студенты вуза покупают у преподавателя математики зачеты. Михаил ответил, что ничего не покупал. «Я испугался, что из-за меня могут пострадать одногруппники, и поддался давлению», — заявил студент.

Чтобы его работа и учеба «не пошли под откос», Михаилу предложили сотрудничество: вести аккаунт во «ВКонтакте» с отчетами о результатах работы силовиков. Ему пообещали конфиденциальность и также попросили никому не рассказывать о партнерстве. «Шокированный данными известиями», молодой человек согласился на сотрудничество. По его словам, после разговора он испытывает гнетущее чувство, и его посещала мысль о том, «насколько проще просто умереть».

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