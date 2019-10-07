Эксперты объяснили «оправдание терроризма» в деле псковской журналистки

Лингвисты и психологи обосновали обвинение в оправдании терроризма, предъявленное псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которая в ноябре 2018 года высказалась о подрыве несовершеннолетним Михаилом Ж. самодельного взрывного устройства в здании УФСБ Архангельской области. Краткое содержание экспертиз специалистов приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно первой экспертизе, назначенной Роскомнадзором 19 ноября 2018 года, Прокопьева в тексте своего выступления формирует положительное отношение к терроризму, так как рассматривает террористический акт в качестве «единственного возможного решения для привлечения внимания к проблемам в современной России». Вдобавок специалисты утверждают, что журналистка связала «причину террористического акта с действиями правоохранительных органов», а также сравнила взорвавшего себя подростка с народовольцами.

Вторая экспертиза была назначена Следственным комитетом России (СКР) в декабре 2018 года в рамках доследственной проверки. Проводивший ее психолог Виктор Кисляков установил, что в тексте журналистки отсутствует порицание теракта, а террористу приписываются «благородные мотивы». Кроме того, по мнению Кислякова, вина за подобные действия перекладывается на действующую власть.

Третья экспертиза была назначена СКР в марте 2019 года в рамках расследования уголовного дела. Эксперты заключили, что Прокопьева создала в тексте «противостояние и конфликт между группами "народ Российской Федерации" и "государство"». При этом специалисты написали, что журналистка отождествляет себя с народом, а государство оценивает негативно.

Сама Прокопьева в комментарии РБК заявила, что не считает ни одну из экспертиз убедительной. «В законодательстве есть очень четкие критерии, что такое оправдание терроризма — "признание идеологии и практики терроризма правильными и достойными подражания". Ничего этого нет в моем тексте», — сказала она.

Защита журналистки намерена представить суду альтернативные экспертизы. Отмечается, что комиссия Гильдии лингвистов-экспертов не нашла в тексте журналистки лингвистических признаков оправдания терроризма.

Текст Прокопьевой был опубликован 8 ноября 2018 года на сайте издания «Псковская лента новостей». Он представлял из себя запись ее выступления 7 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». В нем журналистка рассуждала о причинах поступка подростка.

В декабре редакции обоих изданий получили предупреждения от Роскомнадзора. В конце сентября 2019 года Прокопьевой было официально предъявлено обвинение.

Взрыв в здании архангельского УФСБ произошел утром 31 октября. Бомбу в здание пронес 17-летний подросток, он погиб. Три сотрудника спецслужбы получили ранения.

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