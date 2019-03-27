Российского депутата обвинили в оправдании терроризма из-за сериала НТВ

Псковский областной суд оштрафовал депутата Островского районного собрания Аркадия Маркова на 700 тысяч рублей за оправдание терроризма. Об этом сообщает «Московский комсомолец в Пскове».

Как отмечает издание, в ноябре 2016 года Марков опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отрывок сериала «Игра. Реванш» со сценой убийства полковника ФСБ и сопроводил посты собственным комментарием. В Следственном комитете посчитали, что таким образом Марков оправдывал терроризм и призывал к нему, желая изменить государственный строй и вернуться к Конституции СССР образца 1977 года.

Прокурор просила для депутата шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты настаивает, что доказательства по делу были добыты незаконным путем. Сам Марков заявил, что не размещал пост и комментарий к нему.

«Игра. Реванш» — российский криминально-драматический сериал, показанный в 2016 году на телеканале НТВ. Действие картины разворачивается вокруг противостояния главных героев — преступника Алексея Смолина и следователя ФСБ Павла Белова. В отрывке, опубликованном Марковым, Белов обвиняет полковника ФСБ в нарушении советской присяги и убивает его.

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