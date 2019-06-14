В Дагестане возмутились из-за задержания журналиста

Правоохранительные органы провели обыск в доме редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева в Дагестане, самого журналиста задержали. По информации «Кавказского узла», его подозревают в финансировании экстремистской деятельности.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов подтвердил информацию об обыске и задержании.

По данным «Кавказского узла», следствие считает, что Гаджиев переводил денежные средства исламскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (известен как Абу Умар Саситлинский) — основателю фонда «Мухаджирун», деятельность которого запрещена в России. На сайте «Черновика» в то же время говорится, что Гаджиев подозревается в участии в деятельности террористической организации и содействии террористической деятельности.

Журналист дагестанского издания «Новое дело» Идрис Юсупов рассказал, что подъехал к дому коллеги сразу, как узнал об обыске. Он был свидетелем того, как сотрудники правоохранительных органов вывели Гаджиева в наручниках и посадили в машину. Попытки Юсупова сделать видеозапись были остановлены. Из дома Гаджиева изъяты техника и телефоны.

Редакция газеты называет обвинения в адрес своего журналиста абсурдными. В «Черновике» уверены в его невиновности и сравнивают ситуацию с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Журналисты требуют разъяснений от силовиков и хотят добиваться снятия обвинений с Гаджиева.

Это не первое задержание, связанное с деятельностью Абу Умар Саситлинского. В мае в Москве был арестован уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. Его обвинили в том, что он перевел боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» не менее 50 миллионов рублей и работал на Абу Умара Саситлинского.

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