Дагестанские газеты объединятся и попытаются отвоевать задержанного журналиста

Дагестанские еженедельные газеты выйдут 21 июня с одинаковой первой полосой «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», сообщается на сайте издания «Черновик», в котором работает Гаджиев. Так они намерены выступить против задержания журналиста.

В пятничных выпусках еженедельники «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» потребуют прекратить уголовное преследование Гаджиева. Также издания намерены требовать от суда изменить редактору меру пресечения на несвязанную с лишением свободы.

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Как пишет «Черновик», журналист задержан только на основе показаний предпринимателя из Москвы Кемала Тамбиева, хотя бизнесмен признался в суде, что оговорил дагестанского журналиста под пытками.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыск в доме Абдулмумина Гаджиева в Дагестане, а самого журналиста задержали.

По данным «Кавказского узла», его подозревают в финансировании экстремистской деятельности. В редакции «Черновика» уверены в невиновности сотрудника и сравнивают его ситуацию с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

В начале июня в связи с задержанием Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков российские деловые издания «Коммерсантъ», РБК и «Ведомости» выступили с совместным заявлением по делу. Позднее с корреспондента сняли обвинения и отпустили на свободу.

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