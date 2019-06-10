Редакции российских газет объединились и выступили с заявлением по делу Голунова

Российские деловые издания «Коммерсантъ», РБК и «Ведомости» выступили с совместным заявлением по делу обвиняемого в попытке сбыта наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Первые полосы газет будут напечатаны в едином стиле с фразой «Я/Мы Иван Голунов». Об этом сообщается на сайтах трех российских СМИ.

Издания пишут, что не считают убедительными представленные следствием доказательства виновности корреспондента. По мнению редакций, в ходе следственных действий было допущено нарушение законодательство. Кроме того, они связывают арест Голунова с его профессиональной деятельностью.

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«Коммерсантъ», РБК и «Ведомости» потребовали проверки действий сотрудников МВД, а также неукоснительного соблюдения закона и максимальной прозрачности при проведении расследования от сотрудников правоохранительных органов. «Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех», — резюмировали сотрудники редакций.

Ранее в поддержку журналиста высказались телеведущая Ксения Собчак, актер Константин Хабенский и другие. Также 7 июня журналисты и общественные деятели устроили одиночные пикеты в поддержку Голунова возле здания ГУ МВД на Петровке. Некоторые из них были задержаны.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

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