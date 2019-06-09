Киселев раскрыл результаты теста Голунова на наркотики

Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом он заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Одна ценная деталь — говорим как есть — следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено», — рассказал Киселев со ссылкой на главного нарколога России Евгения Брюна.

Он пояснил, что тесты на наркотики проводятся по двум системам: первая — клиническая оценка — оценивает состояние психической сферы, кожных покровов, наличие следов инъекций. Также признаками употребления запрещенных веществ считаются покраснение глаз и неуверенная моторика, пояснил Брюн.

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Вторая система предусматривает лабораторные исследования. «Может браться моча, может — кровь. И потом, если предварительный анализ что-то показывает, дальше этот материал отправляется в химико-токсикологическую лабораторию», — отметил главный нарколог. Он заключил, что эти методы обнаружения веществ имеют юридическую силу.

9 июня автор одного из новостных сюжетов на «России 24» сослался на медицинскую справку, которая, по его словам, подтверждает состояние опьянения Голунова. Однако на самой справке, которую показали в эфире, видна приписка врача о том, что у Голунова не обнаружены признаки опьянения. Позднее телеканал показал исправленный сюжет.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Журналист заявил о своей невиновности. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

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