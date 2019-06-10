Газеты в поддержку Голунова смели с прилавков и решили сбыть в тысячу раз дороже

Выпуски изданий «Коммерсантъ», РБК и «Ведомости» с одинаковыми передовицами «Я/Мы Иван Голунов» к полудню 10 июня раскупили практически во всех киосках столицы. Тем временем на сайте объявлений «Авито» появились предложения приобрести комплект сразу трех выпусков за 15 тысяч и 25 тысяч рублей.

«Сегодня к восьми утра уже все раскупили», — передала слова сотрудника газетного киоска пользователь Facebook Катерина Шувалова.

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Деловые издания выступили с совместным заявлением, где уточнили, что считают улики против Голунова несостоятельными, и обвинили правоохранителей в нарушении закона. Пользователи социальных сетей назвали публикации и обложки историческим событием.

В объявлениях на «Авито» стоимость лота «Газета Я (Мы) Иван Голунов» составляла 15 тысяч рублей (примерно в 100 раз дороже, чем общая цена комплекта в розничных точках продаж) и 25 тысяч рублей. Неизвестно, купил ли кто-либо данные лоты.

Один из продавцов предлагает три номера за почти 250 тысяч рублей, что в тысячи раз больше стоимости экземпляров.

«Все вырученные средства будут переданы матери Ивана Голунова. Не хайпа ради, не ради заработка, — поясняет неизвестное частное лицо. — Каждый поддерживает как может. #СвободуИвануГолунову».

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

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