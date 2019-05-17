Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей

В Москве суд арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, перечислившего 50 миллионов рублей «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, избрав Гуеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля.

Сам подозреваемый отрицал свою вину, утверждая, что относится ко всем организациям крайне негативно и занимается благотворительностью, а указанные средства якобы перевел для помощи африканским детям. Адвокат Гуева, выступая в суде, заявил, что информация о миллионах в СМИ не соответствует действительности, речь идет о другой сумме — 150 тысячах рублей. Он просил суд отправить своего подзащитного под домашний арест.

О задержании Георгия Гуева сообщалось 16 мая. По версии следствия, с января 2015-го по май 2019 года он занимался сбором денег и оказанием финансовых услуг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Также Гуев работал на основателя исламского фонда «Мухаджирун» Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному Абу Умар Саситлинский.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

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