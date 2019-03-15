Двое россиян перевели террористам ИГ более 10 миллионов рублей

В ходе специальной операции следователей главного следственного управления СКР по Республике Дагестан и оперативников республиканского УФСБ задержаны двое местных жителей, которые перевели боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) более 10 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 15 марта, «Ленте.ру» сообщил Расул Темирбеков, официальный представитель Регионального ГСУ СКР.

«Как установлено, с 2015 по 2017 годы 41-летний житель города Махачкалы и 29-летний житель Кизилюртовского района перечислили на счета двух мужчин, выехавших из Российской Федерации и примкнувшим к террористической группировке, 10 миллионов и 10 тысяч рублей соответственно. Платежи осуществлялись посредством электронной платежной системы», — сообщил Темирбеков.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье 205.1 УК РФ «финансирование терроризма», оба задержанных в настоящее время проходят подозреваемыми по этому делу. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Это не первый в 2019 году случай задержания лиц, перечисляющих деньги террористам. 21 января сообщалось, что ФСБ выявила подпольную ячейку, собравшую 10 миллионов рублей для финансирования ИГ. Сборщики денег действовали в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. Деятельность радикальной ячейки курировали эмиссарами ИГ из Сирии. Под видом благотворительности им удалось собрать свыше 10 миллионов рублей.

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