Россияне собирали деньги для ИГ под предлогом помощи жителям Африки

Пособники запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра» собирали деньги для боевиков под предлогом помощи жителям Африки. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.
По его данным, подозреваемые вели сбор средств якобы на строительство колодцев в Африке, хотя на самом деле все средства направлялись террористам.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали семерых россиян, финансировавших боевиков. По данным следствия, с 2010 года они перевели не менее 38 миллионов рублей на счета террористических организаций.
Задержанные «финансисты» ИГ проживали в Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне.