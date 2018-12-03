Россиянин получил 11 лет колонии за содействие ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края к 11 годам колонии за содействие «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщается на сайте суда.

Как установило следствие, житель города Белореченское Петр Гнипель помогал террористам ИГ. Он получил через интернет указания на приобретение и хранение компонентов, необходимых для изготовления самодельного взрывного устройства и передачи их членам ИГ.

Однако сотрудники правоохранительных органов раскрыли намерения Гнипеля и задержали его. Подсудимый признал вину в совершении преступления. Он будет отбывать 11-летний срок в колонии строгого режима.

15 ноября сообщалось, что жительница Томской области перевела боевикам ИГ около миллиона рублей. Деньги предназначались для обеспечения деятельности членов террористической организации.

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