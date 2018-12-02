Террористы распробовали Telegram для пропаганды

Террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) активнее начали использовать более закрытые приложения, такие как Telegram, вместо социальных сетей для пропаганды своих идей и вербовки сторонников. Об этом стало известно из годового отчета за 2017-2018 годы Службы безопасности Бельгии, пишет ТАСС.

Согласно отчету, крупные соцсети Facebook, Twitter и YouTube в настоящий момент оперативно реагируют на размещение экстремистских материалов и блокируют их, в связи с чем пропаганда на этих платформах перестала удовлетворять террористов. «Это привело к частичному переносу пропаганды ИГ в более закрытые приложения, в частности Telegram», — отмечают бельгийские разведчики.

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Они указывают, что «текстовая и видеоинформация ИГ, которая производилась с определенным профессионализмом» распространялась по крупным социальным сетям с 2014 года в период провозглашения так называемого халифата в Ираке и Сирии.

В 2015 году создатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что мессенджером пользуются террористы ИГ, однако заявил, что не чувствует себя виноватым из-за этого. По его словам, приватность гораздо важнее, чем страх перед такими злодеяниями, как терроризм.

9 августа в России вступило в силу требование ФСБ о блокировке мессенджера Telegram. Причиной решения послужила невыдача сотрудниками мессенджера ключей шифрования: они необходимы для того, чтобы сотрудники ФСБ смогли читать переписку пользователей. Администрация сервиса настаивает на незаконности и невыполнимости этого требования.

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