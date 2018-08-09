Требование ФСБ к Telegram официально вступило в силу

Жалоба юристов мессенджера Telegram на приказ ФСБ об обязательном предоставлении ключей шифрования к перепискам пользователей отклонена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение апелляционной коллегии Верховного суда.

Решение о законности приказа ФСБ было принято несколько месяцев назад. Вердикт коллегии означает, что приказ официально вступил в силу.

Юристы, представляющие интересы Telegram, заявляли, что в приказе полномочия ФСБ превышены. По их мнению, он не обеспечивает гражданам России должной безопасности и позволит сотрудникам спецслужб следить за населением без решения суда. В ФСБ уверены, что именно это решение позволит в итоге создать безопасную обстановку в стране.

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Решение о блокировке мессенджера Telegram было принято 13 апреля 2018 года. Его вынес Таганский районный суд Москвы. Причиной послужила невыдача сотрудниками мессенджера ключей шифрования: они необходимы для того, чтобы сотрудники ФСБ смогли читать переписку пользователей. Администрация сервиса настаивает на незаконности и невыполнимости этого требования.

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